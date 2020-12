Puyo Puyo Tetris 2 disponibile da oggi

SEGA ha lanciato Puyo Puyo Tetris 2, sequel dell’amato crossover di due iconiche serie puzzle, su Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S e Xbox One, e porterà il gioco su PC (Steam) nell’anno nuovo. Unendo Puyo Puyo, uno dei brand di puzzle game più conosciuti in Giappone, e Tetris, il fenomeno mondiale, questa colorata avventura è un’esperienza di gioco crossover unica per i fan di qualsiasi età o livello di abilità.

Con una nuovissima modalità Skill Battle ispirata ai giochi di ruolo, una nuovissima, colorata storia in modalità Avventura, una sfilza di feature online e molto altro, Puyo Puyo Tetris 2 continua l’eredità di successo del suo predecessore unendo due leggende.

Per garantire a tutti i giocatori la migliore esperienza possibile di Puyo Puyo Tetris 2, sarà disponibile una patch Day One. I dati di replay non verranno trasferiti quando scaricherai la patch, quindi ti consigliamo di eseguire l’aggiornamento prima di iniziare a giocare. Sebbene sia disponibile un aggiornamento gratuito dalla versione PS4 alla versione PS5 del gioco, i dati di salvataggio e dei trofei non possono essere trasferiti.