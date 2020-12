Ubisoft rinvia Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake

Nel corso della giornata di ieri Ubisoft ha annunciato che Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake è stato rinviato è che il titolo sarà disponibile, secondo nuove disposizioni, dal 18 marzo 2021.

Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo Remake era inizialmente atteso per il 21 gennaio 2021, ma stando a quanto rivelato dal publisher sembra che il team di sviluppo abbia bisogno di più tempo per realizzare un prodotto all’altezza delle aspettative del pubblico.

Attraverso Resetera apprendiamo le seguenti dichiarazioni da parte del team di sviluppo: