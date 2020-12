Pubblicato il trailer di lancio di Cyberpunk 2077

CD PROJEKT RED ha pubblicato il trailer di lancio ufficiale di Cyberpunk 2077 in previsione dell’uscita del gioco.

Il trailer si immerge in profondità nel mondo e nella storia di Cyberpunk 2077 ed esplora i legami che i giocatori creeranno, i pericoli che dovranno affrontare per costruire la loro leggenda come V, protagonista del gioco. Preparando il terreno per consentire ai giocatori di iniziare la loro avventura nella megalopoli di Night City, il trailer di lancio è disponibile per la visione in questo momento sul canale YouTube di Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077 uscirà il 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il gioco sarà giocabile anche su console Xbox Series X | S e PlayStation 5. In un secondo momento, un aggiornamento gratuito a Cyberpunk 2077, sfruttando appieno l’hardware di nuova generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni Xbox One e PlayStation 4.