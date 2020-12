Unto The End – Recensione

Le avventure più epiche iniziano tutte sempre mettendo un piede fuori dalla porta di casa e così, senza preavviso, ci troviamo coinvolti, nostro malgrado, in una serie di eventi e situazioni che non avevamo previsto o pianificato. Questo è quello che succede quando iniziamo a giocare con Unto The End.

Un giorno il nostro anonimo alter-ego, decide di andare a caccia, ma il destino ha in serbo per lui una lunga avventura per poter tornare dalla sua famiglia. Il duo di sviluppatori di 2 Ton Studios ha cercato di creare un gioco che è insieme un viaggio ed una sfida, con un risultato finale che mi ha molto stupito. Scopriamo assieme perché.

La storia di Unto The End è semplice: fare di tutto per tornare a casa dalla tua famiglia. Ma stavolta non saremo chiamati a vestire i panni digitali di un guerriero dalla scintillante armatura e dall’abilità incredibile con la spada.

Il nostro alter-ego digitale si dimostra uno spadaccino decente e dovremo essere noi a saperlo guidare in maniera efficiente durante ogni singolo combattimento. Tutta l’attenzione del gameplay è incentrata quindi sul giocatore, sulle sue osservazioni e azioni. Il lavoro che è stato compiuto sul sistema di combattimento è stato veramente curato e unico nel suo genere. Non saremo chiamati a premere ripetutamente i due tasti di attacco fino alla completa eliminazione degli avversari, ma a ponderare con calma le nostre stoccate, le parate, saper effettuare al momento giusto una schivata al posto di una spallata, usare il nostro coltello per bloccare un nemico mentre ne arriva un altro alle spalle. Ogni opportunità deve essere sapientemente sfruttata, ad ogni parata deve seguire il colpo adeguato. Questo focus maniacale da parte degli sviluppatori per la lotta corpo a corpo è apprezzabile, anche se rende il gioco molto più impegnativo di quello che ci si possa aspettare. Ogni creatura che si incontra ha le sue caratteristiche di combattimento, un proprio stile al quale ci dobbiamo conformare, studiando le loro mosse per applicare le giuste contromosse. Possiamo essere colpiti e iniziare a perdere sangue, tanto da indebolire le nostre azioni, così come possiamo perdere la spada durante un contrattacco, oppure cercare di riprendere il coltello da lancio mentre cerchiamo di evitare l’attacco coordinato da parte di due avversari. Il tutto in ambientazioni scure e tetre, illuminate il più delle volte solo dalla flebile luce della nostra torcia. Da una parte ho trovato stimolante questo approccio non convenzionale, che mi ha quindi obbligato a riflettere prima di ogni mossa, prediligendo attacchi calibrati a quelli basati solo sulla forza bruta. Il risvolto della medaglia in senso negativo è che molti combattimenti mi hanno bloccato per lungo tempo, prima di capire quale fosse la tattica più corretta. Ad un certo punto, nelle viscere di una grotta buia, ho dovuto affrontare tre avversari contemporaneamente e penso di essere morto e risorto almeno una cinquantina di volte, prima di avere la meglio su tutti e tre. Poco dopo ho trovato un nuovo avversario e anche stavolta ho avuto seri problemi a capire quale fosse l’approccio più efficace. Studiare gli attacchi nemici vuol dire morire e ripartire più e più volte, per cui se non siete dei giocatori pazienti, sappiate già da subito che Unto The End non è un gioco per voi. Qua il livello di difficoltà non è come quello dei souls-like legato alla “cattiveria” espressa dal gioco, non è punitivo, ma solo vincolato al nostro modo di adeguarci positivamente a diversi tipi di combattimento. La cosa principale da fare è imparare sia le combinazioni di attacco che le pose di difesa perché se non si riesce a destreggiarsi bene nel passaggio da una situazione attiva ad una passiva, i combattimenti diverranno sempre più ostici se non quasi impossibili da superare. Se vi trovate in difficoltà, c’ un’utile funzione nel menù che permette di rallentare un po’ i combattimenti, così da poter studiare meglio le azioni dell’avversario e reagire di conseguenza. In pratica abbiamo a disposizione due attacchi, uno alto e d uno basso, così come due parate, sempre alto e basso. Possiamo utilizzare il nostro coltello da lancio per bloccare temporaneamente i nemici che si avventano contro di noi, fare delle schivate a destra o sinistra, che ci permettono di metterci alle spalle dell’avversario, ma che richiedono un minimo tempo di ripresa dopo averle effettuate, per cui bisogna stare attenti a non schivare un attacco per poi finire sotto scacco di un altro avversario. C’è poi la possibilità di fare delle finte per ingannare l’avversario e sbilanciare la sua difesa e dare delle spallate per buttarlo a terra. Ma state attenti, perchè ogni singolo nemico che saremo chiamati ad affrontare non ha lo stesso stile di combattimento, per cui anche all’interno di singolo scontro contro più avversari dovremo essere in grado di cambiare stile per uscirne vincitori.