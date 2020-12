DARQ: Complete Edition è ora disponibile

Il publisher, Feardemic, e l’acclamato studio indipendente Unfold Games, annunciano oggi cheè ora disponibile su Xbox One PlayStation 4 , e PC (Steam e GOG). Le versioni Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Nintendo Switch, così come le edizioni fisiche, arriveranno nel primo trimestre del 2021.

DARQ è uno spaventoso gioco puzzle che racconta la storia di Lloyd, un ragazzo si ritrova intrappolato nei suoi stessi incubi. Mentre esplora un mondo astratto, Lloyd imparerà come sopravvivere all’incubo piegando le leggi della fisica al suo volere e manipolando i livelli in modi inaspettati.

DARQ: Complete Edition include il gioco base DARQ e due DLC: The Tower, e l’inedito The Crypt. Il nuovo DLC è lungo il doppio del primo e metterà i giocatori a confronto coi puzzle e le sfide più complesse dell’intera esperienza, con nuove meccaniche di gioco e 5 nuovi achievement. Non mancheranno inoltre rivelazioni scioccanti che metteranno in dubbio tutto ciò che sapete!