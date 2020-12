Commandos 2 – HD Remaster disponibile su Nintendo Switch

Il publisher Kalypso Media ha oggi annunciato che la remaster in HD di Commandos 2 è ora disponibile Nintendo Switch. Con un rinnovamento completo in alta definizione del suo predecessore di Pyro Studios, Commandos 2 – HD Remaster per Nintendo Switch aggiunge tutorial rielaborati, missioni della campagna e supporto ottimizzato sia per i Joy-Con Nintendo Switch™ che per Pro Controller.

Commandos 2 – HD Remaster è ora disponibile sul Nintendo eShop. I collezionisti di cimeli militari possono acquistare un’edizione fisica del gioco tramite retailer selezionati.