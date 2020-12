NO STRAIGHT ROADS si prepara alle feste con l’aggiornamento gratuito ‘Christmas Edition’

Sold Out e Metronomik sono liete di annunciare che No Straight Roads si prepara al periodo festivo con un aggiornamento gratuito intitolato ‘Christmas Edition’, che introduce un sacco di divertimento a tema natalizio per il rockin’ action-adventure.

Disponibile all’inizio di dicembre senza costi aggiuntivi per tutti i nuovi giocatori e per coloro che hanno già acquistato No Straight Roads per PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X, e PC tramite Epic Games Store, l’aggiornamento ‘Christmas Edition’ remixa il gioco con nuovissime musiche natalizie, decorazioni, abiti e altro per celebrare le festività.

Una volta che l’aggiornamento del titolo sarà disponibile, i giocatori potranno accedere al nuovo contenuto della ‘Christmas Edition’ accedendo al menu delle boss fight in Vinyl City e selezionando il nuovo genere “Xmas Remix”.

Diretto da Wan Hazmer, lead game designer di Final Fantasy XV, e Daim Dziauddin, concept artist di Street Fighter V, No Straight Roads è un gioco di azione e avventura che combina combattimenti a ritmo con un mondo vibrante e una colonna sonora mozzafiato.