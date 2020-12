Immortals Fenyx Rising è finalmente disponibile

Ubisoft annuncia che Immortals Fenyx Rising è ora disponibile in tutto il mondo per Stadia, Xbox Series X | S, le console Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Amazon Luna, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, oltre a Ubisoft+, il servizio in abbonamento di Ubisoft.

Sviluppato dallo studio di Ubisoft Quebec, il team autore di Assassin’s Creed Odyssey, Immortals Fenyx Rising è una nuova ed emozionante IP che porterà le avventure mitologiche a nuovi e incredibili livelli. I giocatori vestiranno i panni di Fenyx, una semidivinità alata impegnata in una missione per salvare gli dèi dell’Antica Grecia e la loro casa da una maledizione oscura. Solo padroneggiando i leggendari poteri degli dèi, superando prove eroiche e affrontando terribili mostri mitologici, Fenyx sarà in grado di affrontare Tifone, il Titano più letale dell’intera mitologia greca.

Chi ha prenotato il gioco riceverà una missione bonus, Una Storia di Fuoco e Fulmini. Inoltre, la Gold Edition di Immortals Fenyx Rising include il gioco base, il Season pass e alcuni contenuti di gioco aggiuntivi. Gli ulteriori contenuti di gioco inclusi nel Season Pass introdurranno nuove divinità, mitologie, eroi, scenari e stili di gioco in tre DLC: Una nuova divinità, Miti del regno d’oriente e Gli dèi perduti. Il piano post-lancio include anche eventi di gioco gratuiti, sfide dei sotterranei settimanali e missioni giornaliere. Il Season Pass è anche acquistabile a parte al prezzo di 39,99 €.