Cyberpunk, ieri oggi e domani

L’estetica cyberpunk esiste da decenni, da quando sono state tracciate le strade futuristiche inzuppate di pioggia di Blade Runner di Ridley Scott passando dall’anime intriso di tecnologia di Akira, tutte visioni che assieme ad una serie di altri film o serie hanno dettato le linee guida sulla rappresentazione di un futuro prossimo venturo dove uomini, macchine, IA sono connessi, anche fisicamente, tra di loro, in un groviglio di carne, hardware, software, matrici, sangue, sesso e violenza.

Tutto nasce dalle pagine magistrali delle opere di William Gibson, Bruce Sterling, John Shirley, Rudy Rucker, Michael Swanwick, Pat Cadigan, Lewis Shiner, Richard Kadrey, dalle quali hanno attinto a mani basse sceneggiatori, scenografi, creatori di giochi di ruolo, di videogiochi, per creare un gigantesco murales nell’immaginario collettivo.

Uno dei titoli più attesi dell’anno, o forse il più atteso, Cyberpunk 2077 di CD Projekt RED trae ispirazione dal franchise di giochi di ruolo che porta lo stesso nome, che a sua volta traeva ispirazione dalle opere di Gibosn & C., in un uroboro digital-culturale senza fine.

Quindi con questo titolo ormai (si spera) a pochi giorni dal rilascio, mi posso immaginare come l’appetito per le luci al neon e la musica sintetica possa essere ai massimi storici. Ecco perché ho cercato di mettere assieme questo elenco di giochi ispirati al cyberpunk a cui potrete giocare o rigiocare in questi giorni, e magari anche riscoprire dei gioielli dimenticati nel tempo.

Dalle avventure classiche ai giochi d’azione futuristici in cui la nostra arma preferita è una spada da samurai, vi metto a disposizione una vasta gamma di giochi tra i quali potrete scegliere.

VirtuaVerse

Ambientato in un futuro non troppo lontano, VirtuaVerse è una tradizionale avventura punta e clicca sulla falsariga di un gioco di avventura LucasArts degli anni ’90. Questo gioco è come seTim Schaffer e Ron Gilbert fossero ossessionati dalle luci al neon, dal synthwave e dal cyberspazio. Dalla gestione dell’inventario al camminare attraverso gli ambienti e parlare con le varie persone che incontri, l’estetica cyberpunk trasuda da ogni pixel in VirtuaVerse.

Una delle parti migliori è il modo in cui utilizza la cultura moderna filtrata attraverso l’obiettivo di un mondo cyberpunk. Un mondo in cui è sempre notte e piove sempre e si possono vedere pubblicità invasive che adornano lo skyline. Con soluzioni di puzzle che fanno uso di app di appuntamenti e sfuggono alla realtà con l’aiuto di stimolanti visivi e artificiali, questa è un’avventura su cui le vostre dita aumentate dovrebbero puntare e fare clic. Per saperne di più, leggetevi anche la nostra recensione The Red Strings Club

Laddove VirtuaVerse si trasforma in pieno cyberpunk e in pieno classico punta e clicca, The Red Strings Club adotta un approccio più sfumato e misurato fondendo un po’ di paura esistenziale nell’intero stampo cyberpunk. In qualità di barista, il tuo lavoro consiste nel mescolare le bevande e servire i giusti intrugli a un’ampia gamma di clienti. Un semplice meccanismo che attinge a conversazioni profonde e ben scritte. Con l’obiettivo angolo di creare la bevanda giusta per ottenere la giusta risposta, prestando molta attenzione a ciò che viene detto, emerge lentamente una storia cyberpunk che coinvolge robot, potenziamenti, ricordi memorizzati su dispositivi e acquisizioni aziendali. Con scelte difficili da fare e alcuni sorprendenti colpi di scena narrativi, The Red Strings Club è una bevanda a cui vale la pena dare qualche sorso.

Ghostrunner

Ghostrunner è un action runner in prima persona sulla falsariga di Mirror’s Edge , ma in un mondo cyberpunk con ray tracing. Sei equipaggiato con una spada e verrai abbattuto da un singolo colpo, ma la prospettiva in prima persona aggiunge un sapore distinto e coinvolgente. Controlli un assassino simile a un ninja che cerca di salvare una IA senziente dalla prigionia, schivare gli attacchi nemici e correre sui muri per raggiungere piattaforme più alte, il in uno scenario mozzafiato.

Grazie al fatto che è alimentato dalla più recente tecnologia Unreal Engine e ricco di effetti di ray-tracing in tempo reale come riflessi e ombre, assieme a Cyberpunk 2077 ha un impatto visivo impressionante, con neon noir intriso di pioggia e ambienti veramente incredibili. Peccato che sia di una difficoltà talmente alta che per poterlo padroneggiare avrete bisogno di una buona dose di pazienza e molti pad di ricambio. Oltre che ad una camera insonorizzata per non rischiare una scomunica per i troppi rosari di bestemmie che vi farà urlare al cielo. Cloudpunk Una delle uscite mainstream più controverse o addirittura strane dello scorso anno è stata Death Stranding di Hideo Kojima per PS4 . E il motivo era che per gran parte del tempo eri a piedi o in bicicletta a consegnare pacchi attraverso l’ America post-apocalittica . Stranamente, Cloudpunk è molto simile a questo, ma sostituisci ai piedi con una sky-car sulla falsariga di ciò che Bruce Willis ha guidato in The Fifth Element e il gioco è fatto.

Creato utilizzando la tecnologia grafica chiamata voxel, questo Indie basato sulla trama in cui guidare da A a B in un mondo cyberpunk è la dimostrazione visiva di quanto possa essere esteticamente piacevole e decisamente cool il futuro-neon. E con una città frenetica piena di dettagli e vita, restare fedeli alla lunga e ben scritta storia di Cloudpunk è un viaggio memorabile. E anche rilassante.

Observer

Observer, come già detto nella nostra recensione , è sicuramente un titolo unico anche nel regno del cyberpunk perché non usa il familiare sviluppo urbano illuminato al neon per raccontare una storia sugli orrori dell’aumento del corpo e della disperazione economica. Invece, Observer è un gioco claustrofobico che si svolge in “the stack”, un fatiscente complesso di appartamenti in cui mostri di carne e mente ti aspettano mentre cerchi il tuo figlio scomparso e affronti una cospirazione aziendale. Pieno di orrori, rivelazioni devastanti, scene inquietanti a bizzeffe, Observer è il meglio di entrambi i mondi per i fan dell’horror e della fantascienza. Inoltre, il gioco ha il compianto Rutger Hauer, ovvero l’androide Roy Batty in Blade Runner , che dà voce al protagonista. È uscita da poco anche la versione System Redux, ottimizzata per le console di nuova generazione, per coloro che volessero immergersi in questo gioco sfruttando una maggior definizione e fluidità.

Non dimentichiamoci del passato…

I giochi ispirati al mondo cyberpunk sono stati molteplici anche nel passato e se non vogliamo tornare a quello che può esserne sicuramente il capostipite, ovvero Neuromancer del 1988, ispirato proprio da Nueromante di Gibson, che ci portava con un’avventura grafica nel Giappone del 2058, ci sono titoli che nel corso degli ultimi decenni hanno portato in alto l’onore del cyberpunk, con tutte le sue sfumature e particolarità.

Ecco qua una carrellata di “vecchie glorie” del passato che antologicamente devono essere conosciute da chi si getta adesso in questo mondo di potenziamenti e neon, da sushi e origami a forma di unicorno.

Snatcher

Lo stesso anno di Neuromacer anche un certo Hideo Kojima propone al pubblico la sua opera seconda, ovvero Snatcher. Il gioco era una Visual Novel, quel tipo di avventure grafiche particolarmente in voga in Giappopne e fu pubblicato da Konami su PC-8801 e MSX-02 nel 1988 e su altre piattaforme a partire dal ’92.

Ogni canone cyberpunk possibile e immaginabile è stato intriso nel gioco: in un futuro nefasto in cui l’umanità è rimasta vittima di un violento attacco biologico, sorge la città stato di Neo Kobe City.

In essa, degli androidi che prendono il nome appunto di “Snatcher”, uccidono umani per impossessarsi della loro identità. Noi faremo parte dell’unità Junker e il nostro obiettivo sarà quello di scovare e scongiurare la minaccia rappresentata dagli Snatcher. Naturalmente il videogiocatore vestirà i panni di un suo membro, tale Gillian Seed, un uomo affetto da amnesia il cui aspetto esteriore non sembra discostarsi da quello di Rick Deckard di Blade Runner. Seed crede che la natura della sua amnesia abbia a che fare con gli Snatcher; un motivo in più per gettarsi a piedi uniti in un caso che ben presto assumerà fattezze ben più grandi di lui.

La componente estetica e la costruzione del mondo di gioco attingono a piene mani dai concetti del cyberpunk e nonostante all’epoca i tempi e le immagini fossero ancora acerbe e indefinite Neo Kobe City suggerisce sin nell’immediato una parentela concettuale con la Neo Tokyo di Akira, condividendo con questa anche l’ingombrante urbanistica.

Syndicate

Syndicate é un gioco di strategia di Bullfrog, i creatori di Dungeon Keeper e Magic Carpet, dove mega-corporazioni, sempre in un prossimo futuro, sono in lotta l’una contro l’altra per il potere e il dominio assoluto. Controlliamo una squadra di quattro cyborg che vengono inviati nelle basi di vari concorrenti per rubare le loro risorse, rapire il loro personale e causare tutti i tipi di caos per conquistare più corporazioni e conquistare più territorio. Il gameplay inquietante ma tatticamente profondo di Syndicate rimane fresco, e la sua narrativa apparentemente semplice era in realtà in anticipo sui tempi, incoraggiandoti a giocare non come un benefattore ma come un cinico tattico disposto a fare qualsiasi cosa per portare a termine il lavoro. Quasi due decenni dopo, Syndicate rimane uno dei giochi cyberpunk più influenti ed è ancora divertente da giocare.

System Shock

Pubblicato da OSI nel 1994 per MS-DOS e realizzato dalla mente creativa del padre di Ultima Underworld, Doug Church, System Shock è considerato unanimemente un pioniere del suo genere. Forte di un game design coinvolgente e un’innovativa interfaccia di gioco 3D, il gioco ci pone nei panni di un hacker in un futuro pesantemente digitalizzato.

La trama, come da tradizione, si sviluppa su binari della mitologia cyberpunk, ma cerca di creare anche dei canoni propri, presentando digressioni stilistiche che sembrano virare persino verso l’horror. Un hacker, una stazione spaziale, un’intelligenza artificiale malvagia e amenità quali cyborg e mutanti popolano l’ambientazione di System Shock. Il percorso di gioco è irto di ostacoli che dovremo superare in modi innovativi per il periodo. In alcuni casi dovremo entrare nel cyberspazio per hackerare sistemi quali porte e terminali.

Ottimo anche il gunplay, dinamico e arricchito da una varietà di bocche da fuoco davvero notevoli. La centralità delle I.A e della loro singolarità sono e saranno un perno fondamentale nell’iconografia cyberpunk, essendo queste un sottoprodotto di un’informatizzazione spesso estrema e poco lungimirante.

Cinque anni più tardi System Shock ha avuto un sequel, System Shock 2, anch’esso a dir poco stupendo e il lavorazione c’è un reboot che sembra promettere bene, ma che ancora tarda a vedere la luce.

Shadowrun Returns

Shadowrun ha avuto un enorme successo quando usci per Super Nintendo nel 1993, diventando uno dei più importanti giochi di ruolo del suo tempo, nonché un videogioco cyberpunk essenziale. Sfortunatamente, la licenza non ha prodotto molti videogiochi più interessanti per un po’. Il “reboot” incentrato sul multiplayer di Microsoft del 2007 mancava di molto di ciò che rendeva il gioco originale e il suo ricco mondo così affascinante. Tuttavia, nel 2012, lo sviluppatore indipendente Harebrained Schemes ha dato il via a un vero e proprio revival. Shadowrun Returns, un gioco di ruolo isometrico, dove lo sviluppatore ha usato saggiamente il mondo del gioco originale mentre seguiva un proprio percorso, con un sistema aperto che consente ai giocatori di navigare in alle loro condizioni. Shadowrun Returns ha qualcosa per tutti, ma è particolarmente interessante per i fan di D&D che amano creare storie e personaggi con gli strumenti forniti.

Prendere le redini di un amato franchise è un compito erculeo, ma Harebrained Schemes ha più che mantenuto la sua promessa di riportare sotto i riflettori la fusione di fantasia e cyberpunk di Shadowrun. Anche due pacchetti di espansione, Dragonfall e Hong Kong, hanno notevolmente aumentato la quantità di contenuti del gioco base e vale la pena giocarli.

Shadowrun

Visto che abbiamo parlato del sequel, non potevamo non citare anche l’originale. Un gioco di ruolo complesso e impressionante per il Super Nintendo, Shadowrun è stato l’introduzione di molti giocatori al fascino tecnologico del cyberpunk. Ambientato nel 2050, Shadowrun segue l’avventura dell’amnesico Jake Armitage mentre cerca di recuperare la memoria dopo un fallito tentativo di omicidio. Basato sul popolare gioco di ruolo da tavolo con lo stesso nome, la fusione di fantasia e fantascienza di Shadowrun lo rende uno dei giochi di ruolo più unici per il sistema. Anche se probabilmente è meglio giocare a Shadowrun Returns se vuoi una versione aggiornata di ciò che ha reso il primo gioco così speciale, è difficile negare quanto fosse impressionante e influente la voce originale. Ha sicuramente centrato molti dei principi di ciò che rende accattivante il cyberpunk: i paesaggi urbani deprimenti, il tono noir e persino la politica razziale.

Deus Ex

Deus Ex ha tutte le caratteristiche distintive del genere, dai paesaggi urbani oscuri e i potenziamenti del corpo, per poi arrivare a descrivere intricate cospirazioni politiche e hacking. L’originale Deus Ex è stato sicuramente uno dei giochi più influenti di tutti i tempi, utilizzato come roadmap per i futuri sviluppatori che hanno creato ibridi sparatutto in prima persona / RPG dove ai giocatori è permessa la flessibilità nel modo in cui si spostano attraverso alberi delle abilità e momento decisioni tattiche per momento. Puoi uccidere a modo tuo, di nascosto o in altro modo, durante l’intero gioco. Ma puoi anche intrufolarti e non uccidere una sola anima durante il gioco. L’originale Deus Ex ha lasciato un segno enorme sui giochi in generale con le sue innovazioni nella creazione dei personaggi e nei sistemi immersivi. Anche la gestione della storia di tutti i suoi temi disperati e futuristici rimane sempre affascinante e coinvolgente.

Per chi volesse avere una vera e propria retrospettiva letteraria e non ha voglia di dover scegliere tra decine e decine di volumi, segnalo che Oscar Mondadori pubblicherà Cyberpunk Antologia Assoluta, che promette di raccogliere al suo interno le opere più importanti che hanno contribuito a definire l’intera corrente letteraria. L’uscita è fissata per il prossimo 9 febbraio, anche se l’editore si è divertito nell’indicare il 2077 come anno d’uscita – chiaro riferimento all’atteso videogioco firmato da CD Projekt RED.

Naturalmente queste liste sono carenti di molti altri titoli, che in un modo o nell’altro fanno riferimento diretto al mondo cyberpunk, o che comunque si ispirano ad esso. Quelli che ho citato sono giochi che ho provato direttamente e dei quali ho una conoscenza di prima mano, per cui non abbiate paura a commentare e ad esprimere le vostre preferenze.

Ho cercato di dare a tuttə una carrellata di titoli che in questi giorni potrete giocare, se non lo state già facendo, aspettando di immergervi nelle distopiche ambientazioni di Cyberpunk 2077City dopo un’attesa che è stata veramente lunga ed estenuante. A rivederci presto a Night City.