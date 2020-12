Euronics ha annunciato che nel corso della giornata di domani (senza però specificare l’ora) nuove scorte di PlayStation 5 saranno disponibile sul sito.

Stando a quanto rivelato dal colosso dell’elettronica italiano pare che dal 3 dicembre 2020 saranno disponibili entrambi le versione delle console, ma come indicato stesso da Euronics “NON CI SARANNO QUANTITA’ DISPONIBILI PER L’ACQUISTO DIRETTAMENTE IN NEGOZIO”.