Twin Mirror è disponibile da oggi

DONTNOD Entertainment è lieta di annunciare il lancio di Twin Mirror, una nuova avventura narrativa co-prodotta con Shibuya Productions, su PC (Epic Games Store), PlayStation 4 (PlayStation Store) e Xbox One (Microsoft Store). In questo thriller psicologico, i giocatori visiteranno la città di Basswood, nella Virginia occidentale, per aiutare Sam Higgs nella sua ricerca della verità.

Dopo la tragica morte del suo migliore amico, Sam Higgs decide di tornare a Basswood, la città della sua infanzia, per porgergli l’ultimo saluto. Ma diventa subito evidente che questa piccola cittadina della Virginia occidentale nasconde molti segreti. L’ex giornalista investigativo utilizzerà quindi le sue abilità deduttive per svelare i misteri che circondano la città e i suoi abitanti. Affrontando il suo passato, Sam sarà combattuto tra la sua ricerca della verità e il suo desiderio di riconnettersi con i suoi cari. Ma di chi potrà davvero fidarsi?

Twin Mirror è ora disponibile per PlayStation 4 (PlayStation Store), Xbox One (Microsoft Store) e PC. La versione digitale per PC è disponibile in esclusiva su Epic Games Store per un anno a partire da oggi.

Twin Mirror è compatibile con PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S.