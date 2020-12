Seagate lancia il gamedrive per PS4 Marvel Avengers

In collaborazione con PlayStation, Marvel e Crystal Dynamics, Seagate ha annunciato oggi l’ultima novità della sua popolare gamma di storage dedicata ai gamer – il Game Drive per sistemi PS4 Marvel Avengers Limited Edition.

Questa unità disco da collezione, l’unica con licenza ufficiale Marvel Avengers sul mercato, è caratterizzata da un design con immagini esclusive dell’universo Marvel nello stile inconfondibile del gioco Marvel Avengers.

I fan possono scegliere tra Capitan America, Hulk, Thor o l’intero gruppo dei Vendicatori per giocare secondo lo stile degli eroi Marvel. Questo Game Drive, incentrato su prestazioni e funzionalità, è predisposto per l’abbinamento con i sistemi PS4 e PS4 Pro.

Con 2 TB di capacità e sfruttando la funzionalità Plug-and-Play, l’unità Game Drive for PS4 fornisce immediatamente spazio di memorizzazione, perché viene subito riconosciuta e installata dalla console PlayStation.

L’unità Seagate Game Drive consente ai giocatori di restare sempre un passo avanti, con una connessione USB 3.0 ad alta velocità diretta alla PS4. In questo modo l’esperienza di gioco è sempre perfetta, indipendentemente dall’unità disco, interna o esterna, in uso. Progettata per essere portata facilmente in tasca, l’unità è ideale per trasportare un’ampia raccolta3 di giochi a casa di un amico, per giocare insieme.

Il game drive Seagate in edizione limitata Marvel Avengers per PS4 è ufficialmente in vendita in quantità limitate, da questo mese in avanti, per € 114,99 (2 TB). Questa unità è perfetta per tutti i fan dei Marvel Avengers: cogliete l’occasione fin quando è disponibile!