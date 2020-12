Paradox Interactive e Romero hanno annunciato che Empire of Sin è ora disponibile per l’acquisto in tutto il mondo. Empire of Sin è un gioco di strategia e gestione che si svolge nel cuore dello spietato mondo criminale della Chicago degli anni ’20 del proibizionismo.

Questo gioco incentrato sui personaggi e ispirato ai noir permette ai giocatori di immergersi nello sfarzo e nel glamour dei ruggenti anni ’20, il tutto mentre lavorano dietro le quinte nel duro ventre del crimine organizzato. Spetta a te spingere, incantare e intimidire i tuoi avversari per farti strada verso la cima del potere e fare tutto il necessario per rimanere lì.