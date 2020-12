Apex Legends festeggia con l’Holo-Day Bash 2020

Il ritorno della modalità a tempo limitato: Winter Express – Il treno è tornato ai Confini del Mondo per Winter Express, e questa volta non sarà l’unico veicolo a scendere nella valle; nuove navicelle di rifornimento dal Canyon dei Re volano intorno all’esplosione congelata che avviene a terra. Inoltre, Derailment, una nuova stazione ferroviaria, offrirà più opportunità di attacco grazie alla sua rotazione unica. Tutte queste modifiche riducono significativamente i lunghi tempi di rigenerazione tra un round e l’altro che i giocatori hanno sperimentato l’anno scorso.

Nuovo percorso a premi: l’Holo-Day Bash di quest’anno, disponibile da ora fino al 4 gennaio, contiene un percorso a premi con nuovissimi oggetti sbloccabili. I giocatori potranno guadagnare premi come la skin Epic Absolute Zero di Horizon semplicemente giocando.

Un mese di sconti – Ogni settimana (fino al 4 gennaio) il negozio proporrà una nuova serie di sconti, tra cui le inedite skin leggendarie Loba, Revenant e Spitfire. Oltre alle gelide skin natalizie, che ritornano in edizione limitata, i giocatori potranno acquistare le skin che faranno il loro debutto in questo evento come la Crystalline Perfection di Loba.