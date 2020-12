Football Manager 2021 torna su Xbox

Dopo il suo ottimo lancio su PC avvenuto il 24 novembre, Sports Interactive e SEGA hanno annunciato che Football Manager 2021 Xbox Edition è ora disponibile in versione Xbox (su Xbox One, Xbox One X|S, Xbox Series X|S) e per PC Windows 10. Anche FM21 Touch per PC e tablet (iOS e Android) è disponibile per l’acquisto, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà entro la fine dell’ann