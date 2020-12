Final Fantasy 7 Remake in arrivo su PC e Xbox?

Quando Final Fantasy 7 Remake fu annunciato, fu messo in chiaro fin da subito l’esclusività temporale del titolo su PlayStation 4 e un suo successivo approdo anche su PC e Xbox One.

Stando a un recente aggiornamento del catalogo del celebre rivenditore Istantgaming, pare che il titolo sia destinato ad arrivare su PC e Xbox One il 10 aprile 2021, esattamente un anno dopo la prima pubblicazione del titolo su console Sony. Al momento Square-Enix non ha né confermato né smentito la notizia. Non ci resta che restare in attesa di nuovi aggiornamenti a riguardo.