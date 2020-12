DOOM Eternal arriva su Nintendo Switch

DOOM Eternal, il pluripremiato sparatutto di id Software nominato in 4 categorie (tra cui Gioco dell’anno e Gioco d’azione dell’anno) ai Game Awards 2020, uscirà in versione digitale su Nintendo Switch l’8 dicembre.

Grazie alla collaborazione con Panic Button, lo studio che ha realizzato le versioni per Nintendo Switch di DOOM (2016), Wolfenstein II: The New Colossus e Wolfenstein: Youngblood, Sara possibile finalmente affrontare la campagna per giocatore singolo o sfidare gli amici online in BATTLEMODE comodamente dal divano o ovunque vi troviate.

La mira con giroscopio arriva su DOOM Eternal per Nintendo Switch con un’opzione che consente di sfruttare la funzione giroscopica dei controller Joy-Con. L’opzione può essere usata insieme allo stick del Joy-Con, per una perfetta combinazione di immersione e precisione.