Xbox Game Pass: quale novità porta con sé il nuovo messaggio criptico?

Stando a un messaggio un po’ criptico pubblicato sull’account ufficiale di Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento per le console Xbox, Smartphone e Tablet Android e PC, uno dei nuovi titoli a entrare a far parte del catalogo in questione potrebbe essere Control.

Un indizio in particolare farebbe presumere l’arrivo del titolo di Remedy ed è la misteriosa luce rossa che viene nominata nel messaggio. Infatti, esso recita:

“Indovinate un po’? Non abbiamo intenzione di rallentare a dicembre. EA Play arriva su PS e abbiamo una tonnellata di giochi in programma oltre a quello. Abbiamo anche incluso [CENSURATO], di cui i nostri fan continuano a parlare (è per questo che vi ho mandato quella .gif con la luce rossa sinistra)”.

Anche se l’account risponde di non avere nessuna idea a riguardo di questo allegato, molti utenti hanno ipotizzato che possa essere proprio lui il titolo in questione, visto che spesso e volentieri ci ritroviamo di fronte a questa luce rossa e sinistra.