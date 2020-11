Genshin Impact: ecco il trailer che svela un nuovo personaggio

È stato pubblicato in queste ore un nuovo trailer sul canale ufficiale di MiHoYo che presenta il nuovo personaggio di Genshin Impact.

Zhongli The Listener, questo il nome del nuovo personaggio, si mostra in azione con questo nuovo video dedicatogli. Infatti, da quanto mostrato, potrà evocare un enorme meteorite Geo in grado di provocare gravi danni ai nemici oltre a saper usare la lancia come arma principale con la quale incatenare combo spettacolari.

