Call of Duty: Modern Warfare 3, potrebbe arrivare la versione Campaign Remastered

Alcune voci di corridoio tornano a far parlare di una possibile Campaign Remastered per Call of Duty: Modern Warfare 3, l’ultimo capitolo della trilogia ad esserne ancora sprovvisto.

Non è la prima volta che se ne parla di questo probabile ritorno in scena del nuovo capitolo, ma Activision resta ancora in silenzio a riguardo di questa possibilità.

A dare man forte a queste voci arriva un tweet della pagina Twitter chiamata ModernWarzone che si limita a dire: “I rumor sulla campagna di Modern Warfare 3 in versione rimasterizzata stanno iniziando a circolare”

Che dire? Non ci resta che aspettare una conferma ufficiale da parte di Activision che sollevi ogni dubbio dai cuori dei fan della serie.