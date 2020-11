Milestone annuncia Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4

Milestone, uno dei principali sviluppatori di videogiochi racing al mondo, e Feld Entertainment, Inc., leader mondiale nella produzione e organizzazione di eventi di intrattenimento per famiglie e sport motoristici itineranti dal vivo, sono liete di annunciare Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4.

Il videogioco Supercross più amato e realistico, disponibile a livello globale dall’ 11 marzo 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One, Windows PC / STEAM e Google Stadia, offrirà una rappresentazione fedele della stagione Monster Energy Supercross 2020, con tutti gli undici stadi e le diciassette piste, comprese le sette varianti di Salt Lake City.

Una novità assoluta per il franchise, una nuovissima struttura della modalità Carriera consentirà ai giocatori di iniziare il loro percorso dai Supercross Futures fino a raggiungere le categorie 250SX e 450SX, dove dovranno sfidare il maggior numero di piloti professionisti di sempre nella storia del franchise. Nella nuova modalità Carriera, le prestazioni di ogni pilota sono influenzate dalle sue abilità che possono essere aggiornate e gestite grazie a un nuovo sistema di skill tree. I punti abilità si ottengono gareggiando, partecipando a eventi speciali, completando gli allenamenti e rispettando il diario, ovvero una serie di obiettivi speciali per mostrare chi è il migliore.

Ispirato agli splendidi paesaggi delle Isole del Maine, il nuovo Compound è un luogo dove vagare liberamente nelle modalità di gioco Solo e Co-Op o gareggiare contro gli amici sui numerosi tracciati disponibili. Su questa splendida isola, ci saranno molte sfide e oggetti da collezione da scoprire!

Un’amata feature della community, il Track Editor, è tornata con più moduli di personalizzazione, creati direttamente dalle piste ufficiali del 2020. Le nuove opzioni di personalizzazione cosmetica per esprimere la creatività e aumentare il realismo includono Tuff Blox, strutture di partenza, strutture di traguardo e Leader Pillars.

Come sempre nel franchise, i giocatori potranno personalizzare i propri piloti con tantissimi contenuti, grazie a oltre 110 marchi ufficiali per personalizzazioni estetiche e prestazionali. Inoltre, la modalità online garantisce un’esperienza multigiocatore coinvolgente e senza ritardi grazie ai server dedicati e alla modalità Race Director *.

Monster Energy Supercross – The Official Videogame 4 sarà disponibile l’11 Marzo, 2021su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows PC /STEAM e Google Stadia.