Nordlicht disponibile da oggi su Switch

Nordlicht è da oggi disponibile su Nintendo eShop e accompagna i giocatori in un viaggio insieme alla curiosa Aurora. Insieme al suo fidato porcellino d’India, Peter Parsley, e suo padre Rupert, deve esplorare il freddo nord immergendosi sempre più in profondità in una storia misteriosa e piena di enigmi.

Nordlicht è un gioco di avventura in cui i giocatori accompagneranno un’insolita famiglia in un viaggio affascinante verso il freddo Nord. I giocatori Controlleranno la curiosa Aurora, Peter Parsley (il suo porcellino d’India, nonché migliore amico che la segue ovunque) e il suo intelligente papà Rupert. Durante il viaggio scopriranno le misteriose costellazioni del cielo notturno polare e dovranno affrontare sia i pericoli creati da madre natura che le loro stesse paure. A volte si utilizzeranno gli oggetti, anche combinandoli, che trovi, usando il mouse nella consueta maniera punta-e-clicca. Altre volte dovrai mettere alla prova la tua destrezza e i tuoi riflessi nell’affrontare iceberg, onde gigantesche e tempeste in mezzo al mare a bordo della piccola imbarcazione. Grazie ai controlli intuitivi, alla colonna sonora coinvolgente e all’adorabile grafica disegnata a mano, Nordlicht sarà un’indimenticabile esperienza che farà divertire a ogni età.