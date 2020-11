Disponibile un aggiornamento di Port Royale

Il publisher Kalypso Media e lo sviluppatore Gaming Minds Studios hanno oggi annunciato che è disponibile un massiccio aggiornamento per il seafaring trade simulator, Port Royale 4. Disponibile ora per tutti i giocatori PC Windows (e in arrive prossimamente su console) l’aggiornamento gratuito pesa poco meno di 500 MB e aggiunge un numero impressionante di miglioramenti, correzioni e nuove funzionalità – come nazioni create dai giocatori, combattimenti navali più letali e più intensi e una varietà di eventi che alterano il gioco come il divieto e le piaghe delle locuste – che migliorano notevolmente il gioco e la supremazia commerciale in mare aperto.

Un nuovo video di approfondimento che illustra gli enormi cambiamenti in arrivo con le nuove funzionalità di aggiornamento è disponibile qui, mentre i fan delle lunghe risme di testo possono controllare il log delle modifiche completo sul blog di Kalypso.

Con il nuovo aggiornamento, l’indipendenza è arrivata a Port Royale 4 e, una volta raggiunte determinate condizioni, i giocatori possono ora avere successo dalla nazione madre (Francia, Spagna, Inghilterra o Paesi Bassi). Una volta dichiarata l’indipendenza, i giocatori possono optare per un nuovo nome per la loro sovranità, aggiornare la loro bandiera e persino prendere parte a un’accesa guerra con il loro ex sovrano.

L’aggiornamento introduce anche gli “shock economici” dei Caraibi: eventi di gioco opzionali che possono avere esiti sia positivi che negativi e avere un impatto significativo sul modo in cui un giocatore costruisce il proprio impero commerciale. Questi possono variare da una piaga delle locuste, riducendo la produzione di grano e mais di un giocatore, a un improvviso aumento della domanda di alcol a causa dell’ordine di una chiesa per una contea arida.

I giocatori ora dovranno anche prestare particolare attenzione quando incrociano nemici in mare aperto e affrontano nuovi pericoli mortali come scogliere, banchi di sabbia, tappeti di alghe e vortici, che possono influire gravemente sui viaggi commerciali e, peggio ancora, trasportare un giocatore e tutto il suo bottino duramente guadagnato, direttamente a Davy Jones.