Cuphead vede il suo DLC The Delicious Last Course rimandato al 2021

Cuphead: The Delicious Last Course, il DLC annunciato tempo fa dallo Studio MDHR, è stato rimandato al 2021 a causa della pandemia di COVID-19.

È arrivato in data odierna un messaggio su Twitter, che trovate in calce alla notizia, dal team di sviluppo che ne annuncia il ritardo dell’uscita, anche se non c’è mai stata una data ufficiale. Ecco cosa dice:

“Vista la situazione globale relativa alla pandemia che sta colpendo molti, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare il rilascio di The Delicious Last Course. Per la nostra meravigliosa community di Cuphead, abbiamo preparato una lettera da parte dei fondatori del team, Chad e Jared Moldenhauer”.