PlayStation Plus: Ecco i titoli gratuiti di Dicembre 2020 per PlayStation 4 e PlayStation 5

Ecco che, come di consuetudine per questo periodo a cadenza mensile, Sony rivela i titoli gratuiti per PlayStation Plus, il suo servizio in abbonamento che concede di giocare a un pugno ristretto di giochi sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5.

Questa è la lista dei titoli per il mese di dicembre 2020:

Just Cause 4;

Rocket Arena;

Worms Rumble.

Vi ricordiamo che i titoli sopra citati potranno essere scaricati e giocati sulle vostre console a partire dal 1 dicembre 2020 fino al 4 gennaio 2021.