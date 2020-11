Arrivano le CYBER OFFERTE su Nintendo eShop

Su Nintendo eShop, da giovedì 26 novembre alle ore 15:00, fino a giovedì 3 dicembre alle 23:59 ora locale, sono in arrivo le Cyber Offerte con un risparmio fino al 75% su alcuni titoli selezionati. Per la prima volta sconti su The Legend of Zelda: Link’s Awakening, e Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch.

Ecco tutti i titoli in saldo:

Titolo Sviluppatore Percentuale di sconto dell’offerta digitale The Legend of Zelda: Link’s Awakening Nintendo 33% Xenoblade Chronicles Definitive Edition Nintendo 33% Xenoblade Chronicles 2 Nintendo 33% Fire Emblem Three Houses Nintendo 33% Donkey Kong Country Tropical Freeze Nintendo 33% Astral Chain Nintendo 33% The Elder Scrolls V: Skyrim Bethesda 50% Dark Souls Remastered BANDAI NAMCO Entertainment 50% Dragon Ball FighterZ BANDAINAMCOEUROPE 84% Tales of Vesperia™: Definitive Edition BANDAINAMCO 75% The Outer Worlds PRIVATEDIVISION 50% Borderlands Legendary Collection 2KGAMES 40% BioShock: The Collection 2KGAMES 40% Sid Meier’s Civilization VI 2KGAMES 50% Mortal Kombat 11 WBGAMES 60% The Witcher 3: Wild Hunt — Complete Edition CDPROJEKT 30% Spyro™ Reignited Trilogy ACTIVISION 49% Crash™ Team Racing Nitro-Fueled ACTIVISION 49% Metro 2033 Redux KOCHMEDIA 50% Diablo III: Eternal Collection BLIZZARDENTERTAINMENT 50% Atelier Ryza: Ever Darkenss & the Secret Hideout TECMOKOEI 30% The Wonderful 101: Remastered PLATINUMGAMES 32%

