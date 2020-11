PS5 è un successo senza precedenti: in arrivo nuove console

Attraverso il profilo ufficiale Twitter, Sony PlayStation Italia ha ringraziato gli utenti per la fiducia e per il successo riscosso da PlayStation 5. Stando a quanto rivelato da Sony nuove console sono in arrivo entro la fine dell’anno.

Ringraziamo tutti i gamers per aver reso il lancio di PS5 il nostro più grande lancio di console di sempre. La richiesta di PS5 è senza precedenti. Vi confermiamo che, entro la fine dell’anno, saranno disponibili altre PS5. Restate in contatto con i vostri rivenditori locali. https://t.co/PpN0ytgA5M — PlayStation Italia (@PlayStationIT) November 25, 2020