Paradox Interactive ha appena pubblicato un nuovo trailer per il DLC gratuito chiamato Ruler Designer per Crusader Kings 3 in uscita oggi 24 novembre 2020.

Con questa nuova espansione potremo creare da zero il nostro sovrano, decidendo ogni singola caratteristica sia fisica che quella psicologica, fino alla decisione del credo religioso, accontentando a gran voce tutti i fan che lo richiedevano da molto tempo.