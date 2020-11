Yellow Brick Games è il nuovo studio dell’autore di Dragon Age: Origins

Mike Laidlaw, un personaggio noto per gli appassionati del settore videoludico per essere l’autore di Dragon Age: Origins, ha fondato un nuovo studio di sviluppo con alcuni elementi degli ex-Ubisoft chiamato Yello Brick Games e avente sede nel Quebec in Canada.

Il team, stando a quanto descritto dal sito ufficiale, è composto da tredici sviluppatori che si daranno da fare per continuare a sviluppare nuovi titoli e continuare a fare quello di cui sono appassionati. Al momento non si conoscono i progetti del nuovo studio, ma siamo sicuri che non tarderanno ad arrivare presto notizie in merito.