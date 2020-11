Xbox Series X: il Quick Resume non funziona correttamente con alcuni titoli

Molti giocatori si stanno lamentando che molti dei titoli di Xbox Series X e Xbox Series S hanno perso il supporto di una delle funzioni peculiari delle nuove console, ovvero il Quick Resume.

Al momento, non sono tutti i titoli ad avere questo problema, ma la cosa più preoccupante è la perdita di questo supporto senza nessun tipo di avviso. Stando a quanto detto da Jason Ronald, Director dei PM di Xbox, si tratta di un bug che impedisce ad alcuni titoli di poter utilizzare correttamente questa funzione e sono già a lavoro per ripristinare il tutto il prima possibile.

Nel frattempo, questi sono alcuni dei titoli che possono avere questo piccolo problema col Quick Resume sono Gears Tactics, Ori and the Will of the Wisps, Forza Horizon 4 e Tell Me Why.

We will update as Quick Resume comes online for these titles once the fix has been tested and implemented. Thank you for your support and patience Xbox Community! We can’t wait for you to experience the next generation of gaming on Xbox Series X|S with us!

— Jason Ronald (@jronald) November 9, 2020