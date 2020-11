Square-Enix annuncia Neo: The World Ends with You

SQUARE ENIX ha annunciato che NEO: The World Ends with You, il seguito del gioco di ruolo e d’azione di successo The World Ends with You, arriverà su PlayStation 4 e Nintendo Switch nell’estate 2021.

NEO: The World Ends with You trasporta i giocatori per le strade di Shibuya, dove parteciperanno al “Gioco dei Demoni”, una micidiale battaglia per la sopravvivenza. I giocatori si metteranno nei panni di Rindo ed esploreranno il cuore di Tokyo per svelare i misteri dietro a questo terribile gioco a cui sono stati obbligati a partecipare.

NEO: The World Ends with You offre una ricostruzione della Shibuya moderna utilizzando uno stile unico ispirato ai fumetti. I giocatori potranno esplorare e ammirare i luoghi d’interesse, i suoni e la cultura di questa città movimentata, combattere contro dei mostri con l’aiuto dei loro alleati in battaglie frenetiche e completare delle missioni con l’obiettivo di cambiare il destino che è stato loro imposto.

Oggi è stato pubblicato un trailer con delle prime immagini di gioco che mostrano la moderna direzione grafica, gli ambienti in 3D e le sequenze di battaglia del titolo, oltre alla colonna sonora scatenata che mette in rilievo il suo attraente stile artistico.

NEO: The World Ends with You è in fase di sviluppo per PlayStation 4 e Nintendo Switch e l’uscita è prevista per l’estate 2021.