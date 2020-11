Disponibile la feature trial di F1 2020

A partire da oggi, i giocatori su Xbox One e PlayStation 4 possono scaricare la feature trial di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP ™ 2020. Offrendo opzioni per soddisfare ogni stile di gioco, la prova gratuita include My Team e il ritorno dello split-screen. Il video della feature Trial di F1 2020, può essere visto qui.

In My Team Trial di F1 2020, i giocatori inizieranno creando la propria squadra, scegliendo un compagno di squadra di Formula 2 con cui gareggiare nel primo weekend di gara in Australia. Sono inoltre disponibili competizioni con lo split-screen nel Red Bull Ring austriaco. Quando i giocatori decideranno di passare dalla prova gratuita al gioco completo, i progressi compiuti nella feature Trial verranno automaticamente trasferiti, insieme all’accesso alle modalità di base come Career, Time Trial, eventi settimanali, sfide di auto d’epoca e multiplayer online.