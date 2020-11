PlayStation 5 e Xbox Series X: quali sono i problemi noti alle console?

Ormai le due console next-gen, ovvero per chi fosse finora vissuto in una grotta, PlayStation 5 e Xbox Series X (con la “piccoletta” Series S), sono uscite entrambe, ma non senza qualche problemino.

Per entrambe ci sono state alcune segnalazioni in merito a bug, freeze ed altre amenità che hanno sicuramente indisposto i proprietari che magari in qualche caso sono dovuti ricorrere anche all’invio in assistenza della loro console. Andiamo per ordine ed esaminiamo i problemi più comuni che affliggono sia la macchina Sony che quella Microsoft.

Iniziamo dalla PlayStation 5.

Molti utenti segnalano freeze della console e problemi con download e installazione dei giochi per PlayStation 5 rendendo di fatto la console inutilizzabile. Cosa fare e cosa sta succedendo?

Uno dei primi errori riscontrati è quello del bug dei download in coda è uno dei primi errori riscontrato dagli utenti. In cosa consiste? Questo tipo di errore mette un gioco scaricato in installazione perennemente in coda per il download, oppure si visualizza un messaggio generico di errore che impedisce il corretto scaricamento del gioco, rimandando l’utente automaticamente al menu dei download.

Il bug costringe chi ne è colpito a ricorrere all’hard reset ripristinando PS5 alle impostazioni di fabbrica. Sony ha fatto anche uscire una patch d’aggiornamento ma diversi utenti continuano a segnalare lo stesso problema.

Un altro errore riscontrato in maniera massiva è il cosiddetto blocco di PS5 in modalità Rest.

Utilizzando la modalità riposo di PlayStation 5 vari giochi smettono di funzionare e la console va in freeze, congelandosi senza possibilità di riattivazione. La modalità riposo è un’opzione già ampiamente nota agli utenti PS4 ed è utilizzabile anche su PlayStation 5. Il problema si riscontra al riavvio quando, una volta premuto il tasto PS sul DualSense la console non si riattiva.

Le segnalazioni non mancano e l’unico modo per riavere la console attiva è quella di ricostruire il database della console. Si tratta di una procedura che solitamente si attiva quando viene a mancare improvvisamente l’alimentazione elettrica tradizionale della console, portando a perdere anche tutti i salvataggi e i progressi fino a quel momento accumulati nel gioco.

L’origine del bug è ancora un mistero ma la maggior parte delle segnalazioni sembrano essere legate a Spider-Man: Miles Morales. In attesa di un aggiornamento che porti alla risoluzione di questo errore è preferibile disattivare manualmente la modalità Riposto dalle impostazioni di PS5.

Andando a navigare su forum e gruppi Facebook è emerso che alcune console sono state mandate in assistenza già dopo poche ore, perchè in alcuni casi, il reset della macchina e gli altri accorgimenti non davano alcune risultato. Sono emerse voci che si trattasse di alcune macchine vendute da specifiche catene di negozi, ma questo non è un dato assolutamente verificato e confermato. Sta di fatto che comunque problemi di varia natura ce ne sono stati e continuano ad esserci, riportandoci alla mente il lancio dell’Xbox 360. All’epoca molte macchine presentarono grossi problemi colpite fin dagli albori dal problema fantomatico dei led rossi lampeggianti, “RedRingOfDeath”. Il problema era provocato dalla poca dissipazione del calore che la console era in grado di produrre, con conseguente imbarco della scheda madre e mancato contatto fra la motherboard stessa ed il processore (soprattutto quello grafico). Anche in questo caso si ricorse in massa all’assistenza che, fino alla revisione di scheda madre chiamata “Jasper”, uscita nel 2009, si trascinò il fastidioso problema senza alternativa di sorta. Sorsero metodi artigianali per la riparazione casalinga quando le console erano fuori garanzia, come l’uso (folle) di una pistola ad aria calda sopra il processore grafico, per permettere l’aderenza dello stagno sotto il processore con la motherboard. Inutile dire che tali soluzioni furono solo provvisorie in quanto non permettevano una reale riparazione della Xbox 360, ma una “sopravvivenza” a tempo.

Visto che parliamo di Xbox 360, passiamo adesso ai problemi segnalati fino ad oggi per la Xbox Series X.

Partiamo da un’utile FAQ che la stessa Microsoft ha diffuso prima del lancio della console, che riporto qua sotto integralmente:

4K / 120 Hz Problema conosciuto: Se stai utilizzando una TV 4K a 120 Hz che supporta anche VRR, potresti non riscontrare alcun segnale o immagini danneggiate quando la Xbox è configurata per 4K120 + VRR. Questo problema si verifica con vari televisori LG, Samsung o Vizio. Soluzione: Aggiorna all’ultimo firmware sulla tua TV Se il problema persiste, considera anche di provare quanto segue: Configura la console per 4K / 60 con VRR andando su Ambientazione > Generale > Opzione TV e display S > Modalità video > seleziona la casella per Consenti frequenza di aggiornamento variabile . Configura la console per 4k / 120 senza VRR andando su Ambientazione > Genera l > Opzione TV e display S > Modalità video > deseleziona la casella per Consenti frequenza di aggiornamento variabile . La risoluzione e le frequenze di aggiornamento si trovano in “ Schermo “Nelle opzioni TV e display. Se desideri sperimentare 120 hz e VRR, configura per 1080p / 120 hz VRR o 1440p / 120 hz VRR da Ambientazione > Generale > Opzioni di visualizzazione e TV > Modalità video > seleziona la casella Consenti frequenza di aggiornamento variabile. La risoluzione e le frequenze di aggiornamento si trovano in “ Schermo “Nelle opzioni TV e display. Se stai riscontrando un’immagine danneggiata, ecco le tue soluzioni alternative per tornare a una modalità video sicura: Riavvia la console e configura le modalità video su una delle opzioni elencate sopra. Se riscontri ancora un’immagine danneggiata dopo il riavvio, disabilita VRR sulla TV. Si prega di consultare i produttori di TV su come farlo. Se il problema persiste anche dopo i passaggi 1 e 2, eseguire la sequenza di ripristino della modalità video per tornare a uno stato sicuro e configurare una delle due opzioni precedenti. Per farlo, segui i passaggi in questa pagina qui sotto “ Lo schermo è vuoto dopo aver acceso la console > Ripristina le impostazioni dello schermo “.



App EA Play Problema conosciuto: L’app EA Play non verrà avviata o installata su un dispositivo Xbox Series X | S. Soluzione: Al momento non sono disponibili soluzioni alternative, ma stiamo collaborando con i nostri partner di app per trovare potenziali soluzioni per il futuro. Al momento, l’app funzionerà solo su un dispositivo di generazione Xbox One.Se stai cercando modi per richiedere le tue prove di 10 ore per giochi popolari come FIFA 21 o Madden 21 su un dispositivo Xbox Series X | S, puoi trovarli nello Store. Per fare questo, vai a Negozio e Ricerca per il tuo gioco. Seleziona il gioco desiderato dai risultati di ricerca e fai clic sul pulsante “ Prova gratuita con EA Play “Nella pagina di descrizione del gioco.Se stai cercando di giocare ai giochi completi inclusi nel tuo abbonamento EA Play, puoi accedervi in I miei giochi e app > Libreria completa > EA Play .

Acquisizioni di gioco Problema conosciuto: Alcuni utenti vedranno le acquisizioni HDR apparire troppo scure quando acquisite su Xbox Series X o Xbox Series S. Soluzione: Non è nota alcuna soluzione alternativa, ma una correzione sarà presto disponibile in un futuro aggiornamento della console.

App BBC iPlayer Problema conosciuto : L’app BBC iPlayer non verrà avviata o installata su un dispositivo Xbox Series X | S. Soluzione: Al momento non sono disponibili soluzioni alternative, ma stiamo collaborando con i nostri partner di app per risolverlo. Al momento, l’app BBC iPlayer funzionerà solo su un dispositivo di generazione Xbox One. Q: Perché l’app della BBC non è disponibile su Xbox Series X | S? UN: Molte delle tue app di streaming preferite come Netflix, Disney +, Spotify, YouTube, Amazon Prime Video, Twitch, Sky, Now TV e altre ancora sono nello Store che ti aspettano quando avvii la tua nuova console Xbox. Esiste un numero limitato di app che non sono ancora disponibili, come BBC iPlayer, ma stiamo lavorando con i partner per aggiungerle il prima possibile.



Riproduzione di DVD e Blu-ray Problema conosciuto: Alcuni utenti possono inserire un DVD o Blu-ray nella loro console e riscontrare una schermata nera. Soluzione: In questo caso, rimuovere semplicemente il disco dalla console, riavviare la console e quindi reinserire il disco nella console per guardare il disco.

App PeacockTV Problema conosciuto: Alcuni utenti sperimenteranno occasionalmente frame pixelati durante l’utilizzo dell’app PeacockTV su Xbox Series X o Xbox Series S. Soluzione: Al momento non sono disponibili soluzioni alternative, ma i team competenti stanno lavorando a una correzione da includere in un aggiornamento futuro.

Riprendi veloce Sebbene Quick Resume sia pienamente operativo con migliaia di titoli, siamo consapevoli che un numero selezionato di titoli ottimizzati potrebbe riscontrare problemi con questa funzione. Per garantire la migliore esperienza possibile ai nostri fan, abbiamo disabilitato la funzione per questi titoli e stiamo lavorando il più rapidamente possibile per risolvere il problema a livello di piattaforma.



Naturalmente questi problemi potranno essere tranquillamente risolti con patch di aggiornamento che arriveranno nell’arco del tempo, ma ci sono poi dei difetti che alcuni utenti hanno riscontrato a livello di hardware.

Sono giunte segnalazioni di casi gravi, ovvero di spegnimenti improvvisi della console e che poi non è stato più possibile riavviare. Queste testimonianze arrivano da siti come Resetera e altre dai social dove nei gruppi FB oppure nelle discussioni Reddit, si segnalano problemi di rumorosità del lettore disco e strani rumori quando la console si surriscalda. Molti di questi commenti hanno trovato il supporto di altri utenti che hanno condiviso anche la loro esperienza.

Inoltre si parla anche di alcune macchine che tendono a bloccarsi durante l’utilizzo del Quick Resume, senza la possibilità di poter riprendere un gioco sospeso per arrivare anche al “crash” e al reset della macchina.

Avete avuto anche voi problemi del genere, o altri problemi? Segnalateci lasciando un commento, così magari condividendo le vostre esperienze potrete trovare anche un aiuto per le vostre problematiche.