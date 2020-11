L’esclusiva Microsoft CrossfireX è stato rimandato al 2021

Un’altra delle esclusive Microsoft per le sue nuove console Xbox Series X e Xbox Series S, ovvero CrossfireX, subirà un ritardo nello sviluppo e, quindi, verrà rimandato nel 2021 a causa della pandemia da Coronavirus.

Remedy Entertainment e Slimegate Entertainment hanno annunciato di dover posticipare il lancio del titolo per i troppi ritardi a causa dell’epidemia, spiegando il tutto con un post su Twitter:

Dopo lunghe discussioni e in considerazione delle difficoltà che Slimegate ha dovuto affrontare a causa del Covid-19, abbiamo preso la difficile decisione di rimandare il lancio di CrossfireX al 2021. Spostare la nostra data di uscita ci consente anche di fare in modo di raggiungere il livello qualitativo che avevamo stabilito per l’esperienza di gioco su CrossfireX.