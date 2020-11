DIRT 5 da oggi su PlayStation 5

Dopo essere stato lanciato con successo e acclamato dalla critica, Code masters celebra oggi l’uscita mondiale di DIRT 5 su PlayStation 5. Sviluppata dallo studio Codemasters Cheshire, la versione per PS5 offre 4K amplificato, corse a 120 fps, con una sensazione di immersione ancora maggiore grazie al Controller DualSense. Il trailer di lancio di PlayStation 5 può essere visualizzato qui.

DIRT 5 su PlayStation 5 è un racing next-gen fin da subito. Dotato di una modalità a 120 Hz, offre il gameplay più fluido con una risposta ancora maggiore alla superficie della pista. I controller DualSense consentono ai giocatori di sentire il mondo che li circonda e, con l’aumento del framerate, i giocatori sono immersi nell’ambiente come mai prima d’ora. Inoltre, con tempi di caricamento più rapidi, i giocatori possono trascorrere più tempo nel cuore dell’azione.

DIRT 5 offre un’esperienza racing divertentissima su 70 percorsi in 10 località globali. Il gioco vanta 13 classi di veicoli, da rock bouncer estremi alle moderne auto da rally. Ha anche ricevuto riconoscimenti per la sua innovativa modalità Playgrounds che consente ai giocatori di creare, condividere e scoprire arene personalizzate in tre tipi di eventi: Gate Crasher, Smash Attack e Gymkhana.