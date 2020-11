Shenmue III disponibile oggi su Steam

Oggi Deep Silver e YS Net Inc. hanno annunciato che Shenmue III è disponibile anche per i giocatori su Steam.

Per celebrare il lancio, Shenmue III regala delle grandi offerte, per l’intero weekend, per il gioco principale, tutti e 3 i DLC e il Season Pass!

Dettagli (Nov 19-Nov 23)

· Shenmue 3 (gioco base) -66% di sconto

· Shenmue 3 Deluxe Edition – -66% di sconto

· DLC 1 Big Merry Cruise – 60% di sconto

· DLC 2 Battle rally – 60% di sconto

· DLC 3 Story quest pack – 60% di sconto

· Season Pass bundle (3dlcs) – 15% di sconto