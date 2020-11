La quarta maglia della Juventus, che rivisita l’iconica divisa da gioco rosa indossata dalla squadra torinese nella stagione 2015/16 è da oggi disponibile in eFootball PES 2021. Una scelta, quella di Konami, studiata per permettere ai propri utenti di immergersi in un’esperienza ancora più realistica. Tutto quello che dovranno fare gli appassionati di PES, sarà scaricare il kit, copiarlo su un drive USB e poi (utilizzando la modalità ‘Edit’) caricarlo sulla piattaforma di gioco.