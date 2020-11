Cyberpunk 2077: svelato il gameplay su Xbox Series X

D PROJEKT RED ha pubblicato un nuovo video gameplay che mostra, per la prima vlta, Cyberpunk 2077 su console Xbox One X e Xbox Series X.

In questo episodio speciale di Night City Wire, lo studio invita i giocatori a dare un’occhiata al nuovo titolo di CD PROJEKT RED sia su Xbox One X sia su Xbox Series X tramite retrocompatibilità. Le scene mostrate offrono un nuovo assaggio di Night City, in cui i giocatori potranno immergersi a dicembre.

Cyberpunk 2077 sarà disponibile dal 10 dicembre 2020 per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Stadia. Il titolo sarà anche giocabile su Xbox Series X e PlayStation 5 se disponibili.

Più avanti un aggiornamento gratuito per Cyberpunk 2077, che sfrutterà pienamente l’hardware di prossima generazione, sarà disponibile rispettivamente per i possessori delle versioni per Xbox One e PlayStation 4.