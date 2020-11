Overwatch – disponibili un nuovo racconto “Pietra su pietra” e Sfida Restauro di Symmetra

Blizzard ha annunciato che un nuovo racconto “Pietra su pietra” e Sfida Restauro di Symmetra sono oggi disponibili. In “Pietra su pietra”, Symmetra intraprende un viaggio trascendente per trovare compassione e comprensione dentro di sé, e allo stesso tempo ristabilire l’armonia e l’ordine per chi ne ha più bisogno. Quando la Vishkar Corporation distrugge inavvertitamente la sacra statua di Aurora, il primo Omnic senziente, la brillante architech Satya Vaswani, conosciuta anche come Symmetra, viene mandata in missione per calmare le acque. Le viene detto di dare agli abitanti del villaggio qualunque cosa vogliano, ma Symmetra non sa che cosa potrebbe essere. Accettando l’invito di Tekhartha Zenyatta a rimanere presso il tempio per apprendere la storia di Aurora e degli Omnic, Symmetra inizia un viaggio di consapevolezza, compassione e accettazione che termina in un regalo perfettamente imperfetto per il villaggio, per Zenyatta… e per se stessa.

“Pietra su pietra” è disponibile per la lettura qui

Dal 17 al 30 novembre, i giocatori potranno ottenere sette nuovi spray, un’icona e il nuovo modello epico Symmetra Marammat per un totale di nove nuove ricompense.

Vincendo in Partita rapida, Partita competitiva o Arcade otterrai una nuova icona, nuovi spray e un nuovo modello epico: Symmetra Marammat!