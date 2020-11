Sniper Elite 4 ora disponibile su Switch

L’acclamato SNIPER ELITE 4 è ORA DISPONIBILE per Nintendo Switch. Lo sparatutto tattico, ambientato durante la seconda guerra mondiale, di Rebellion è ora disponibile per l’acquisto in edizione fisica e in versione digitale tramite il Nintendo eShop.

Giocato da oltre 15 milioni di persone in tutto il mondo e ampiamente acclamato dalla stampa e dai fan, Sniper Elite 4 è lo sparatutto, ambientato durante la seconda guerra mondiale, di un’intera generazione. Continua l’eredità della serie di profonda strategia furtiva combinata con avanzati e viscerali cecchini attraverso paesaggi enormi.

Sniper Elite 4 porta i giocatori nello splendido scenario mediterraneo dell’Italia, nel 1943, dove la Resistenza combatte per sconfiggere una nuova e terrificante minaccia per gli Alleati.

Su Nintendo Switch, Sniper Elite 4 offre nuove funzionalità esclusive tra cui: