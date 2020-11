Creative Technology annuncia la partnership con World of Warships (WoWS), il celebre MMO a tema battaglie navali sviluppato da Wargaming, pluripremiato sviluppatore e publisher videoludico. Gli appassionati del genere riceveranno più contenuti e vivranno un’esperienza sonora più coinvolgente ad un prezzo promozionale.

I giocatori di World of Warships (PC) e World of Warships: Legends (console) riceveranno esclusivi contenuti in-game (dal valore di circa €20) con l’acquisto di uno di questi prodotti: Creative SXFI GAMER, Sound Blaster AE-9, Sound Blaster AE-7, Sound BlasterX AE-5 Plus, Sound Blaster G3, Sound BlasterX G6, Sound BlasterX Katana e T100. Creative offrirà come incentivo un codice sconto di €20 sull’acquisto di questi prodotti. Il codice promozionale sarà annunciato insieme alla nuova patch nella newsletter di World of Warships del 2 dicembre 2020.

Low Long Chye, General Manager di Creative, ha dichiarato: “I prodotti Creative entrano in gioco per fornire un audio ricco e immersivo e completano World of Warships. Siamo entusiasti di collaborare con Wargaming per migliorare insieme l’esperienza dei giocatori, specialmente considerando la situazione attuale dove tutti spendono più tempo a casa“.

Philip Molodkovets, Executive Producer di World of Warships ha dichiarato: “I nostri giocatori apprezzano l’opportunità di gettarsi nei combattimenti navali e di sentirsi come gli ammiragli in alto mare. Offrire suoni autentici assume un ruolo fondamentale in questa esperienza. Siamo felici di collaborare con Creative a questa nuova offerta sia per giocatori esistenti che per quelli di vecchia data“.

Questa promozione sarà valida dal 17 novembre 2020 al 28 febbraio 2021 in Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Per ulteriori dettagli sulla collaborazione e come riscattare gli esclusivi contenuti in-game, visita la seguente pagina.