PlayStation 5: Sony rilascia l’aggiornamento firmware 20.02-02.25.00

Sony ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento firmware 20.02-02.25.00 per PlayStation 5, cercando di risolvere i problemi riscontrati a pochi giorni dal lancio.

Purtroppo, nella nota di rilascio ufficiale non vengono specificate le migliorie che porta con se questo nuovo aggiornamento, quindi dovremo sperare che Sony si decida a pubblicarlo per venirne a conoscenza. Non si esclude però, che nei giorni a seguire potranno essere rilasciati ulteriori aggiornamenti che andranno a risolvere gli eventuali residui rimasti.