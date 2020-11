Halo Infinite: nuovi, e importanti, aggiornamenti arriveranno nel corso delle prossime settimane

343 Industries ha annunciato che l’ultimo capitolo in sviluppo della saga di Halo, ovvero Infinite, riceverà nuovi e importanti aggiornamenti nel corso delle prossime settimane.

Brian Jarrard, community director, ha così scritto in merito:

Al momento stiamo ancora affrontando le varie implicazioni e conseguenze del rinvio, e il team sta lavorando duramente a quasi ogni aspetto del gioco. Non abbiamo nulla in programma per i Game Awards, ma speriamo di potervi offrire quantomeno un corposo aggiornamento nelle prossime settimane, così da riprendere questo viaggio insieme dopo le vacanze di Natale. So che è dura aspettare, ma il team sfrutterà al massimo questo tempo extra e vogliamo essere sicuri di ricominciare con il piede giusto ed essere aperti alla massima trasparenza e al dialogo d’ora in avanti.