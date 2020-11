Halo 4: la versione PC è stata lanciata in anticipo

Arriva in queste ore un tweet dall’account principale di Halo, che annuncia l’arrivo in anticipo del quarto capitolo della serie che completa la Halo: The Master Chief Collection per PC.

Vi ricordiamo che la Halo: The Master Chief Collection comprende i capitoli 1, 2, 3, Reach, ODST e, a partire da oggi, il quarto capitolo e può essere acquistata al prezzo di € 39.99. Se volete acquistare solo l’ultimo capitolo uscito potrete farlo al prezzo di € 9,99. Inoltre, potrete giocare all’intera collection grazie all0Xbox Game Pass.