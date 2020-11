Microsoft fa alcune puntualizzazioni sul futuro di Bethesda

L’acquisizione di Bethesda Softworks da parte di Microsoft ha suscitato non pochi dubbi nel mondo dell’industria videoludica, soprattutto a causa della possibile esclusività delle prossime produzioni Bethesda.

Nel corso di una recente intervista, Tim Stuart, Chief Financial Officer di Microsoft, ha dichiarato che non c’è alcuna intenzione da parte di Microsoft di privare Sony e Nintendo delle produzioni Bethesda, ma sarà prioritario per Microsoft offrire i titoli Bethesda prima sulle proprie piattaforme e, possibilmente, nella migliore delle condizioni possibili.