Un tributo a Keith Flint dei Prodigy in Assassin’s Creed: Valhalla

Alcuni videogiocatori hanno scovato e segnalato un carinissimo tributo in Assassin’s Creed: Valhalla da parte di Ubisoft. Procedendo nella storia, infatti, è possibile incontrare un personaggio di nome Keith che suona in una band e ha l’aspetto del compianto cantante dei Prodigy Keith Flint. Tra l’altro, altro simpatico dettaglio, sarà possibile incontrare il personaggio nell’Essex, la contea natale dei Prodigy e verso la località North End, un borgo vicino a Braintree dove nella realtà è morto Flint.

There's a lovely tribute to Keith Flint and @the_prodigy in AC: Valhalla! pic.twitter.com/NdLAtPn3Mj

— Jake Green (@Jake_k_green) November 15, 2020