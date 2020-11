No Man’s Sky è velocissimo su PlayStation 5

Hello Games ha risolto quest’oggi un bug che riguardava la versione per PlayStation 5 di No Man’s Sky. I primi utenti PS5, infatti, lamentavano una estrema lentezza nell’avvio del titolo, problema che sembra essere stato risolto da una patch correttiva pubblicata quest’oggi dal team di sviluppo.

Server fix deployed for some users who were seeing longer load times on PS5 in specific networking conditions.

Load times on PS5 super fast for all players 😍 pic.twitter.com/pJMNm2W9s2

— Sean Murray (@NoMansSky) November 16, 2020