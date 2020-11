A seguito di alcune segnalazioni e proteste da parte i giocatori, Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Valhalla a breve includerà dei trofei ottenibili portando a termine alcune specifiche azioni di gioco.

Ubisoft ha spiegato che non era sua intenzione non inserire gli obbiettivi e che il team di sviluppo sta lavorando duramente per implementarli in un prossimo aggiornamento.