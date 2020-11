Fall Guys su Steam raggiunge 10 milioni di copie vendute

Fall Guys noto gioco multiplayer arena continua ad avere successo. Secondo gli ultimi rapporti finanziari della casa produttrice Mediatonic il titolo avrebbe raggiunto 10 milioni di copie vendute su Steam.

L’ultimo rapporto vendite risalead Agosto con 7 milioni di vendite su PC mentre questo ultimo aggiornato è del 30 settembre. Quindi il gioco ha venduto ben 3 milioni di copie in un solo mese! Tutto questo senza contare i giocatori della Playstation 4 dove possono scaricare gratuitamente il titolo tramite l’abbonamento al PS Plus.

Molti dicono che Fall Guys sia calato a livello mediato sopraffatto dal noto rivale Among Us il titolo di Mediatonic resta comunque molto popolare fra giocatori e streamer. A breve entrerà nella 3 stagione e comporterà una nuova ondata di contenuti senza contare l’imminente lancio del gioco in formato mobile nel mercato Cinese. Non è nemmeno scontata l’uscita in nuove piattaforme come Xbox e Switch ma per questo dovremmo aspettare dichiarazioni ufficiali.