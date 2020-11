A seguito dell’ultimo aggiornamento PC di FIFA 21, alcuni dataminer hanno svelato alcuni interessanti dettagli circa il celeberrimo titolo di calcio di Electronic Arts. Stando a quanto rivelato su Youtube da NonoLoko10 pare che Lewis Hamilton, Dua Lipa e David Beckham saranno disponibili in FIFA 21 a breve. Stando a quanto ipotizzato dallo Youtuber i personaggi in questione verranno introdotti nella modalità Volta, ma al momento non ci sono state conferme o smentite da parte di Electronic Arts.